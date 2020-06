Cor 12:22 Borse di studio, elenchi a Sassari Pubblicati dal Comune di Sassari gli elenchi provvisori degli alunni ammessi ed esclusi dai contributi per le borse di studio regionali e per la fornitura gratuita o semigratuita libri di testo







Foto d'archivio Commenti SASSARI - Pubblicati a Sassari gli elenchi provvisori degli alunni ammessi ed esclusi dai contributi per le borse di studio regionali e per la fornitura gratuita o semigratuita libri di testo. Per tutte le informazioni è possibile contattare lo 079279678 e lo 079279695. Gli interessati possono presentare osservazioni od opposizioni da mercoledì 10 a venerdì 19 giugno, previo appuntamento da concordare al numero 079279695. L'Amministrazione si riserva la possibilità di accogliere eventuali integrazioni della documentazione allegata alle domande presentate, che dovranno essere inviate al Settore Cultura, Politiche educative, giovanili e sportive entro il 19 giugno. Gli importi della borsa di studio regionale saranno comunicati negli elenchi definitivi.Foto d'archivio