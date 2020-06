Red 22:09 Bitti: al via i cantieri per nuove reti fognarie Investiti 50mila euro per gli interventi di efficientamento in Via Brigata Sassari ed in Via Brescia. I lavori inizieranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di chiudere i cantieri entro un mese







Alla base di questo cantiere c’è uno studio dettagliato che hanno fatto i tecnici di Abbanoa d’intesa con l’Amministrazione comunale. Sono stati individuati i tratti che negli ultimi anni erano soggetti a continue rotture e di conseguenza disservizi tanto da richiedere numerosi interventi da parte delle squadre del gestore unico idrico per effettuare le riparazioni ed eliminare le ostruzioni che causavano infiltrazioni nelle abitazioni vicine.



Al posto delle vecchie reti fognarie ne saranno realizzate delle nuove con materiali che garantiscono la migliore tenuta. L’investimento è di circa 50mila euro: si tratta di risorse da tariffa, provenienti dal bilancio del gestore, che investe una quota consistente dei proventi delle bollette in interventi di miglioramento delle infrastrutture del servizio. Commenti BITTI - Inizieranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di chiudere i cantieri entro un mese, i lavori di efficientamento della rete fognaria di Bitti. Le strade interessate sono Via Brigata Sassari e Via Brescia, dove saranno integralmente sostituite le vecchie tubature e rifatti a nuovo gli allacci delle singole utenze servite.Alla base di questo cantiere c’è uno studio dettagliato che hanno fatto i tecnici di Abbanoa d’intesa con l’Amministrazione comunale. Sono stati individuati i tratti che negli ultimi anni erano soggetti a continue rotture e di conseguenza disservizi tanto da richiedere numerosi interventi da parte delle squadre del gestore unico idrico per effettuare le riparazioni ed eliminare le ostruzioni che causavano infiltrazioni nelle abitazioni vicine.Al posto delle vecchie reti fognarie ne saranno realizzate delle nuove con materiali che garantiscono la migliore tenuta. L’investimento è di circa 50mila euro: si tratta di risorse da tariffa, provenienti dal bilancio del gestore, che investe una quota consistente dei proventi delle bollette in interventi di miglioramento delle infrastrutture del servizio.