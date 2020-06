Red 23:14 La musica unisce: un´algherese protagonista Miriam Manias, alunna della classe I B del Liceo Classico linguistico “G.Manno” di Alghero partecipa alla rassegna nazionale musicale “La musica unisce” con una sua esibizione al violino







Il Liceo Classico linguistico “G.Manno” di Alghero, particolarmente sensibile alla valorizzazione delle eccellenze nel proprio istituto, ha colto subito questa importante opportunità e ha inviato, come proprio contributo alla rassegna, il video contenente un'esibizione della giovanissima violinista Miriam Manias, che si era già fatta notare partecipando, con una sua applaudita performance, alla videoconferenza organizzata dalla scuola in occasione di “Sa die de sa Sardinia”. La giovane musicista, allieva di Maria Mordenti, frequenta dall’età di cinque anni l’associazione culturale musicale “Augusto Mordenti” e per questa importante iniziativa ha scelto di interpretare l’op.3 n.6 di Antonio Vivaldi.



Grande l’entusiasmo e l’emozione dei suoi insegnanti, di tutta la comunità scolastica e del dirigente Mario Peretto, orgogliosi di un’alunna che, anche in ambito scolastico, affronta lo studio con impegno, serietà e dedizione, rivelata anche in questo difficile momento di chiusura della scuola per l’emergenza Covid-19, una vera passione per lo studio e per i percorsi culturali offerti dalla istituzione scolastica. Tutti i video selezionati, inviati dalle scuole di ogni ordine e grado, sono pubblicati sul sito internet di MusicaScuola. Per gli istituti che abbiano presentato contributi particolarmente interessanti, ci sarà la possibilità di essere invitati a una delle iniziative organizzate, per i prossimi mesi, dal Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica.



