Todde convoca Comitato monitoraggio continuità territoriale

Nella foto: l'assessore regionale Giorgio Todde Commenti CAGLIARI - Monitoraggio dell’offerta ed analisi delle criticità nel trasporto aereo nei collegamenti onerati tra gli aeroporti principali della Sardegna verso la Penisola, saranno i temi oggetto della riunione convocata per martedì 16 giugno, alle 12, in videoconferenza, dall’assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde con il Comitato paritetico di monitoraggio sulla continuità territoriale, alla quale parteciperanno i rappresentanti di Alitalia ed Enac. «Dopo varie sollecitazioni da parte del presidente della Regione Christian Solinas, è necessario attivare al più presto un sistema di controllo e monitoraggio delle criticità in vista della stagione estiva», ha dichiarato Todde.L'assessore regionale ricorda che «va riconosciuto all’Isola il principio di insularità per colmare il gap infrastrutturale e strutturale che impedisce agli abitanti sardi di avere pari opportunità con il resto dei cittadini europei». In questo periodo di grande flusso turistico e di attuale emergenza sanitaria per Covid-19, è bene ricordare che tutti i collegamenti Alitalia vengono effettuati con capienza degli aerei contingentata, motivo per cui, conclude l’assessore Todde, «è necessario aumentare i voli per poter salvare una stagione turistica che vede la nostra Isola tra le mete più ambite a livello internazionale».Nella foto: l'assessore regionale Giorgio Todde