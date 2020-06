Red 14:26 Mercoledì senz´acqua, disagi ad Alghero Disagi e disservizi ad Alghero. Abbanoa interviene con la sostituzione delle saracinesche. Dalle 8.30 alle 17.30, interruzione dell’erogazione idrica in numerose zone della città



Commenti ALGHERO - Mercoledì 17 giugno, Abbanoa dovrà sostituire le saracinesche in Via Vittorio Emanuele-angolo Via La Marmora. Durante l’esecuzione dei lavori, si renderà necessaria l’interruzione dell’erogazione idrica nell’area compresa tra le vie Vittorio Emanuele, Garibaldi, La Marmora ed Aldo Moro, nella zona compresa tra le vie Barraccu, Vittorio Emanuele, La Marmora e Sant’Agostino, e nel Centro storico. La chiusura è programmata dalle 8.30 alle 17.30.