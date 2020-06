Red 23:11 Incendio nelle campagne di Sagama: due elicotteri in azione Oggi, nove incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, solo uno ha richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, attorno alle 11, nelle campagne di Sagama, in località Triganino



SAGAMA – Oggi (martedì), nove incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, solo uno ha richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne di Sagama, in località Triganino.



Attorno alle 11, le fiamme hanno richiesto l'invio di due elicotteri provenienti rispettivamente dalla base antincendio del Corpo forestale di Bosa e di Fenosu. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono state dirette dal personale della Stazione di Bosa che, coadiuvata dal personale elitrasportato, ha coordinato l'attività di quattordici unità e cinque mezzi.



Inoltre, sul posto sono intervenute due squadre Forestas di Tresnuraghes e di Scano Montiferro ed una squadra dei Vigili del fuoco. L’incendio, agevolato dal vento, ha interessato una superficie di circa 3ettari, perlopiù di pascolo nudo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13.15.