Red 7:24 Fiamme a Nuraminis, Nuoro e Villasimius Ieri, dodici incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, tre hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle località Su Tramatzu, Golanistri e C.se S.Pedru



CAGLIARI – Ieri (mercoledì), dodici incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, tre hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale. Il primo rogo si è registrato nell'agro di Nuraminis, in località Su Tramatzu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Dolianova che, coadiuvata dal personale elitrasportato, ha coordinato l'intervento del Gruppo specializzato del Cfva sull'uso del fuoco e due squadre di volotari provenienti da Monastir e da Serrenti. L’incendio ha percorso una superficie di circa 4ettari di pascolo nudo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.45.



Il secondo rogo è divampato nelle campagne di Nuoro, in località Golanistri, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Nuoro. Sul posto, sono intervenute due squadre locali di volontari della Protezione civile ed una di Vigili del fuoco. Le fiamme hanno percorso una superficie di aree agricole. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.40.



Il terzo incendio ha interessato l'agro di Villasimius, in località C.se S.Pedru, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Pula e di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento e di bonifica sono state dirette dalla Stazione di Castiadas che, con il personale eliportato, ha coordinato una squadra di Forestas del cantiere di Canale Omus, una dei Vigili del fuoco ed una squadra locale di volontari. Il rogo ha percorso una superficie di circa 2ettari a nord della cittadina. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.45.