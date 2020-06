Red 22:23 Piazza Tola pedonale la notte e Via Torre Tonda tutto il giorno Da domani a sabato 19 settembre, Via Torre Tonda (tra Via Arborea e Corso Margherita di Savoia) ed il tratto di Via Arborea che si collega a Via Torre Tonda, saranno chiusi al traffico. Anche Piazza Tola, nello stesso periodo, sarà chiusa al traffico tutti i giorni, soltanto nelle ore serali dalle 20 alle 2.30







In particolare, sarà istituito, in quelle ore, il divieto di accesso a Via Cesare Battisti da Piazza Azuni ed a Piazza Tola da Via La Marmora. Sarà consentita la discesa dei mezzi in Corso Vittorio Emanuele, tra Piazza Azuni e Via Sebastiano Satta. Inoltre, è istituito, in quelle stesse ore, il divieto di fermata su tutta la piazza. Commenti SASSARI - Da domani, venerdì 19 giugno, a sabato 19 settembre, Via Torre Tonda (tra Via Arborea e Corso Margherita di Savoia) ed il tratto di Via Arborea che si collega a Via Torre Tonda, saranno chiusi al traffico. Anche Piazza Tola, nello stesso periodo, sarà chiusa al traffico tutti i giorni, soltanto nelle ore serali dalle 20 alle 2.30.In particolare, sarà istituito, in quelle ore, il divieto di accesso a Via Cesare Battisti da Piazza Azuni ed a Piazza Tola da Via La Marmora. Sarà consentita la discesa dei mezzi in Corso Vittorio Emanuele, tra Piazza Azuni e Via Sebastiano Satta. Inoltre, è istituito, in quelle stesse ore, il divieto di fermata su tutta la piazza.