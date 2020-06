Cor 11:32 Ripartenza per la Ryanair da Cagliari e Alghero Dalla giornata odierna la ripresa dei collegamenti low cost con la compagnia irlandese. Da Alghero in arrivo i voli da Bologna e Bergamo. Da Cagliari i voli da Roma, Bergamo e Catania



Covid. Ripartono infatti i collegamenti con la compagnia irlandese Ryanair dai due scali operativi, Cagliari e Alghero. Sarà una ripresa graduale, ad iniziare dalle rotte nazionali. Da Alghero in arrivo i voli da Bologna e Milano Bergamo, mentre dall'aeroporto di Cagliari-Elmas riprendono i collegamenti con Roma Ciampino, Bergamo e Catania. Dal dal 25 giugno invece la ripartenza delle destinazioni internazionali.



La ripresa dell'operatività Ryanair è vista con particolare interesse soprattutto nella Riviera del corallo, dove gli irlandesi si confermano le prima compagnia del network Sogeaal con 8 collegamenti internazionali e 4 nazionali.



