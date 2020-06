Cor 11:30 Nuova vita per l´ecoisola: diventa itinerante Sarebbero dovute essere rottamate, inizia invece una nuova vita per l´unica ecoisola (non più informatizzata) che girerà per i quartieri algheresi. Al via il 25 giugno il percorso itinerante. Ecco i luoghi prescelti: Via De Curtis e in Via De Gasperi (dove già era installata)



ecoisole informatizzate volute dalla precedente amministrazione nei punti nevralgici del territorio per alleggerire il peso della raccolta differenziata ed andare incontro a chi, fuori orario, necessitava conferire. Un servizio molto utile soprattutto per una realtà turistica come Alghero. Il loro futuro fino a poche settimane fa era ormai segnato, rimozione e rottamazione.



Per una però, il destino ha voluto una nuova vita: girerà per i quartieri algheresi. Giovedì 25 giugno inizia il servizio extra di raccolta dei rifiuti domestici (carta- plastica-metalli-vetro-umido-secco residuo). Prenderà infatti il via il percorso itinerante. Prime soste programmate dalle ore 15.00 alle ore 20.00 in Via De Curtis (a giugno nella giornata di domenica 28 e nei mesi di luglio e agosto ogni sabato e domenica) ed in Via De Gasperi (a giugno nella giornata di giovedì 25 e a luglio e agosto ogni lunedì e giovedì).



