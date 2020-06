Red 17:16 Il Cicle Gaudi riparte online La Società Umanitaria di Alghero, la Delegazione in Italia del Governo della Catalogna, l’Acadèmia del Cinema català, in collaborazione con Sardinia media e la Plataforma per la llengua, propongono una versione on-line del Cicle Gaudí 2019, circuito promosso dall’Acadèmia del Cinema català, per diffondere i film che hanno partecipato al Premi Gaudì







Il primo film in programma andrà in diretta YouTube, sul canale della Società Umanitaria di Alghero, venerdì 26 giugno, alle 21.30. Si stratta del documentario “Petitet”, storia di un ex musicista gitano di Barcellona, che ha promesso alla madre morente che un giorno avrebbe portato la rumba catalana al Liceu di Barcellona. Il film è diretto da Carles Bosch, già autore di “Belseros” (candidato all’Oscar come miglior documentario) e di Bicicleta, cullera, poma, il film che racconta la malattia dello storico sindaco di Barcellona Pasqual Maragall, proposto nella prima edizione della rassegna Catalunya cinema, nel 2011. Bosch verrà intervistato da Nadia Rondello della Società Umanitaria. L’intervista precederà e seguirà lo streaming su Youtube e sarà disponibile come extra su Sardinia media. Il secondo appuntamento, con le stesse modalità, in diretta venerdì 3 luglio, sempre alle 21.30, è con “Jean-François i el sentit de la vida”, di Sergi Portabella, giovane cineasta al suo debutto nel lungometraggio. Il film racconta la storia di Francesc, un 13enne solitario che, per caso, trova a scuola il libro “Il mito di Sisifo”, di Albert Camus. Quel libro cambierà la sua vita per sempre. Portabella sarà ospite di Emiliano Di Nolfo, della Società Umanitaria, in un'intervista di approfondimento che precederà e seguirà lo streaming YouTube e sarà disponibile su Sardinia media.



L’ultimo appuntamento non avrà la prima in diretta streaming e sarà solo disponibile sulla piattaforma Sardinia media sabato 11 e domenica 12 luglio. Si tratta de “Les distàncies”, di Elena Trapé, delicata riflessione su quanto il tempo e la distanza possano cambiare le cose, che racconta la storia di quattro amici che si recano a Berlino per fare una visita a sorpresa ad un vecchio amico che compie trentacinque anni. L’autrice è alla seconda prova nel lungometraggio di finzione, e con questo film ha vinto diversi premi, tra cui il riconoscimento come miglior film in lingua catalana ai Premi Gaudì 2019. Ospite dell’intervista di Alessandra Sento, della Società Umanitaria, lo sceneggiatore Miguel Ibañez. Anche quest’intervista sarà disponibile sulla piattaforma Sardinia media. I film saranno tutti proiettati in lingua originale con i sottotitoli in italiano. La sottotitolazione è stata curata dall’Ufficio della Generalitat de Catalunya a l’Alguer. La fruizione su Sardinia media è gratuita previa iscrizione.



Nella foto: un momento del documentario Petitet Commenti ALGHERO - La Società Umanitaria di Alghero, la Delegazione in Italia del Governo della Catalogna, l’Acadèmia del Cinema català, in collaborazione con Sardinia media e la Plataforma per la llengua, propongono una versione on-line del Cicle Gaudí 2019, circuito promosso dall’Acadèmia del Cinema català, per diffondere i film che hanno partecipato al Premi Gaudì, riconoscimento cinematografico della Catalogna. Il Cicle, già sperimentato ad Alghero, in sala, tra novembre e febbraio scorso, prevederà tre settimane di programmazione, da venerdì 26 giugno a domenica 12 luglio, con lo streaming in diretta su YouTube live, la disponibilità on demand sulla piattaforma Sardinia media nei due giorni successivi, ed interviste di approfondimento a registi e sceneggiatori. Il progetto è nato per permettere ad un pubblico più ampio possibile, in un momento in cui la fruizione cinematografica collettiva è ancora complicata, di vedere film di qualità, inediti per il circuito commerciale italiano, espressione più recente di una cinematografia in continua crescita.Il primo film in programma andrà in diretta YouTube, sul canale della Società Umanitaria di Alghero, venerdì 26 giugno, alle 21.30. Si stratta del documentario “Petitet”, storia di un ex musicista gitano di Barcellona, che ha promesso alla madre morente che un giorno avrebbe portato la rumba catalana al Liceu di Barcellona. Il film è diretto da Carles Bosch, già autore di “Belseros” (candidato all’Oscar come miglior documentario) e di Bicicleta, cullera, poma, il film che racconta la malattia dello storico sindaco di Barcellona Pasqual Maragall, proposto nella prima edizione della rassegna Catalunya cinema, nel 2011. Bosch verrà intervistato da Nadia Rondello della Società Umanitaria. L’intervista precederà e seguirà lo streaming su Youtube e sarà disponibile come extra su Sardinia media. Il secondo appuntamento, con le stesse modalità, in diretta venerdì 3 luglio, sempre alle 21.30, è con “Jean-François i el sentit de la vida”, di Sergi Portabella, giovane cineasta al suo debutto nel lungometraggio. Il film racconta la storia di Francesc, un 13enne solitario che, per caso, trova a scuola il libro “Il mito di Sisifo”, di Albert Camus. Quel libro cambierà la sua vita per sempre. Portabella sarà ospite di Emiliano Di Nolfo, della Società Umanitaria, in un'intervista di approfondimento che precederà e seguirà lo streaming YouTube e sarà disponibile su Sardinia media.L’ultimo appuntamento non avrà la prima in diretta streaming e sarà solo disponibile sulla piattaforma Sardinia media sabato 11 e domenica 12 luglio. Si tratta de “Les distàncies”, di Elena Trapé, delicata riflessione su quanto il tempo e la distanza possano cambiare le cose, che racconta la storia di quattro amici che si recano a Berlino per fare una visita a sorpresa ad un vecchio amico che compie trentacinque anni. L’autrice è alla seconda prova nel lungometraggio di finzione, e con questo film ha vinto diversi premi, tra cui il riconoscimento come miglior film in lingua catalana ai Premi Gaudì 2019. Ospite dell’intervista di Alessandra Sento, della Società Umanitaria, lo sceneggiatore Miguel Ibañez. Anche quest’intervista sarà disponibile sulla piattaforma Sardinia media. I film saranno tutti proiettati in lingua originale con i sottotitoli in italiano. La sottotitolazione è stata curata dall’Ufficio della Generalitat de Catalunya a l’Alguer. La fruizione su Sardinia media è gratuita previa iscrizione.Nella foto: un momento del documentario Petitet