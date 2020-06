Cor 11:46 L´Adifolk non salta: colori e cultura ad ottobre Ufficializzate le nuove date per la 33esima edizione del più grande festival della cultura Catalana, che si terrà nella città di Alghero nelle giornate del 9, 10 e 11 ottobre 2020. Un´occasione in più per allungare una delle stagioni turistiche più difficili che si ricordino per la Riviera del corallo



ALGHERO - C'è la conferma. La 33esima edizione dell'Adifolk, il più grande festival della cultura Catalana, si terrà nel mese di ottobre ad Alghero. Programmata inizialmente per i primi tre giorni di maggio, l'imponente festa del folk catalano sarà invece riproposta il 9, 10 e 11 ottobre 2020. L'ufficializzazione delle nuove date direttamente dall'organizzazione. Dopo le tappe di Copenaghen, Washington, Amsterdam, Lisbona, Budapest e Torino, l'Associazione Adifolk sceglie la Sardegna ed Alghero in particolare per inondare di musica, colori e cultura la stagione turistica. Per la Riviera del corallo, che già dovrebbe ospitare sempre nel mese di ottobre la tappa mondiale del Rally, si tratta di un'occasione in più per allungare una delle stagioni turistiche più difficili che si ricordino. La tappa algherese dell'Adifolk era stata presentata nel marzo scorso a Porta Terra alla presenza del Sindaco Mario Conoci col presidente di Adifolk Ivan Besora, il direttore Oriol Ramirez Carol, Gustau Navarro direttore dell'ufficio della Generalitat di Alghero e con Leonardo Marras, presidente della Fondazione Maria Carta.