Centro intermodale: istituita l´Unità di progetto

Nella foto: il sindaco Gian Vittorio Campus Commenti SASSARI – Martedì mattina, la Giunta comunale di Sassari ha approvato una deliberazione con la quale è stata istituita l'Unità di progetto denominata “Centro intermodale” per la progettazione e la realizzazione del centro intermodale passeggeri di Sassari. Il sindaco Gian Vittorio Campus ha poi nominato il direttore generale Claudio Castagna responsabile dell'Unità.All'Unità di progetto è attribuita la gestione delle risorse direttamente collegate al raggiungimento degli obiettivi che le sono stati affidati. Un primo passo, a cui seguirà la costituzione di un centro di costo, che avrà come responsabile di procedura il responsabile del progetto, ed a cui afferiranno le risorse finanziarie per gli interventi. I componenti dell'Unità saranno individuati dal direttore generale che, almeno ogni sei mesi, dovrà riferire alla Giunta sull'andamento delle attività dell'Unità stessa, che si insedierà ed avvierà i suoi lavori entro martedì 30 giugno.Allegato alla deliberazione di Giunta, è stato approvato anche il Piano operativo, nel quale sono indicati una descrizione sommaria degli interventi da realizzare, l'iter amministrativo da percorrere, gli obiettivi da perseguire, i risultati da raggiungere, i vincoli finanziari imposti dalla programmazione regionale, l'organizzazione della struttura temporanea, le modalità mediante le quali il responsabile del progetto relazionerà alla Giunta comunale sulle attività dell'Unità e le specifiche competenze da attribuire al responsabile.Nella foto: il sindaco Gian Vittorio Campus