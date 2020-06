Red 23:02 Fiamme a Orosei, Guspini e Usellus Oggi, venti incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, tre hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale e di due canadair, nelle campagne di Riu Sos Alinos, Santa Maria di Neapoli e di Montigu



CAGLIARI – Oggi (giovedì), venti incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, tre hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale e di due canadair, nelle campagne di Orosei, Guspini ed Usellus.



Il primo rogo è divampato nell'agro di Orosei, in località Riu Sos Alinos, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Orosei, coadiuvata dal personale specializzato Gauf di Nuoro e dal personale elitrasportato. Hanno collaborato anche una squadra di Forestas di Orosei ed una squadra dei Vigili del fuoco di Siniscola. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa un ettaro di pascolo e macchia evoluta. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 12.47.



Il secondo incendio si è registrato nelle campagne di Guspini, in località Santa Maria di Neapoli, dove sono intervenuti due Canadair provenienti da Olbia e tre elicotteri provenienti dalle basi di Fenosu, di Pula e di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Guspini, coadiuvata dal personale specializzato Gauf di Cagliari e dal personale eliptrsportato. Hanno collaborato anche due squadre di Forestas dei cantieri di Gonnosfanadiga e Guspini, ed una squadra di volontari di Guspini. Il fuoco ha percorso una superficie di circa 45ettari seminativi, incolti ed una fascia di eucalipti.



Il terzo rogo è divampato nell'agro di Usellus, in località Montigu, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Fenosu e di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Villaurbana, coadiuvata dal personale specializzato Gauf di Oristano e dal personale della Stazione di Ales. Hanno collaborato anche due squadre Forestas dei cantieri di Villaurbana e di Ales. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 7ettari, mista tra oliveti, macchia mediterranea e seminativi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.12.