Red 17:00 Nuovi disagi: chiusure idriche ad Alghero Per la sostituzione di alcune apparecchiature idrauliche, il gestore idrico ha programmato la chiusura dell´acqua, sempre dalle 8.30 ale 17, martedì nel quartiere del Carmine e mercoledì nel centro storico, in Piazza Civica, Piazza Duomo, Via Sant’Erasmo, Via Ospedale, Via Santa Barbara, Via Lazzaretto, Piazza Molo Vicolo Bertolotti, Via Sannino e Via Manno







La chiusura è programmata dalle 8.30 alle 17 dello stesso giorno. Mercoledì 1 luglio, invece, sarà sospesa l’erogazione nel centro storico.



Saranno interessate alla chiusura Piazza Civica, Piazza Duomo, Via Sant’Erasmo, Via Ospedale, Via Santa Barbara, Via Lazzaretto, Piazza Molo Vicolo Bertolotti, Via Sannino e Via Manno. Anche in questo caso, la chiusura è programmata dalle 8.30 alle 17 dello stesso giorno. Commenti ALGHERO - Abbanoa ha programmato altre chiusure dell’acqua ad Alghero. Per la sostituzione di alcune apparecchiature idrauliche poste nella rete, dovrà sospendere l’erogazione idrica martedì 30 giugno, nel quartiere del Carmine.La chiusura è programmata dalle 8.30 alle 17 dello stesso giorno. Mercoledì 1 luglio, invece, sarà sospesa l’erogazione nel centro storico.Saranno interessate alla chiusura Piazza Civica, Piazza Duomo, Via Sant’Erasmo, Via Ospedale, Via Santa Barbara, Via Lazzaretto, Piazza Molo Vicolo Bertolotti, Via Sannino e Via Manno. Anche in questo caso, la chiusura è programmata dalle 8.30 alle 17 dello stesso giorno.