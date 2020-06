Cor 11:34 Rendiconto, seduta a rischio dopo la bagarre Ai gravi problemi locali di natura economica, con una stagione estiva a fortissima incertezza su tutti i fronti, si aggiungono le grandi tensioni politiche all´interno della maggioranza ed in Consiglio comunale. Così le dichiarazioni bollate dal sindaco come «puttanate della consigliera Esposito» minano i rapporti consiliari







Apriti cielo: all'immediata richiesta di scuse, infatti, il Primo cittadino avrebbe preferito rispondere con la totale indifferenza, facendo esplodere il caso. Numerose le esternazioni di solidarietà recapitate negli ultimi giorni all'indirizzo di Gabriella Esposito (comprese quelle pubbliche dello storico rappresentante algherese del Psd'Az, Tore Pintus) e rapporti sempre più tesi tra consiglieri. Tanto che sarebbe in atto un ultimo tentativo da parte del presidente Lelle Salvatore di acquietare gli animi e riportare un minimo di serenità tra i banchi. Commenti ALGHERO - Sbarca questa sera in Consiglio comunale ad Alghero il Rendiconto di gestione 2019 ma c'è il forte rischio che a partecipare ai lavori - la scelta è ancora di collegarsi in videoconferenza nonostante le difficoltà incontrate finora - siano soltanto i membri dei gruppi di maggioranza. Ai gravi problemi locali di natura economica, con una stagione estiva a fortissima incertezza su tutti i fronti, si aggiungono infatti le grandi tensioni politiche all´interno del Consiglio comunale.All'origine di tutto lo "scivolone" del sindaco Mario Conoci, che probabilmente per una banale distrazione, ha bollato come «della consigliera Esposito» le dichiarazioni rilasciate dalla stessa in occasione dell'ultima seduta, quando si parlava di aiuti concreti alle imprese ed utilizzo dell'avanzo di bilancio per sostenere la crisi [ LEGGI ].Apriti cielo: all'immediata richiesta di scuse, infatti, il Primo cittadino avrebbe preferito rispondere con la totale indifferenza, facendo esplodere il caso. Numerose le esternazioni di solidarietà recapitate negli ultimi giorni all'indirizzo di Gabriella Esposito (comprese quelle pubbliche dello storico rappresentante algherese del, Tore Pintus) e rapporti sempre più tesi tra consiglieri. Tanto che sarebbe in atto un ultimo tentativo da parte del presidente Lelle Salvatore di acquietare gli animi e riportare un minimo di serenità tra i banchi.