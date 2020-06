Cor 11:42 Pietro Ladu è un giocatore della Torres Uno dei numeri dieci più ricercati del panorama nazionale vestirà la maglia rossoblù nella stagione 2020/2021: «Ho capito subito che questa era la scelta giusta»







Oggi arriva alla Torres nel pieno della sua maturità sportiva: «Ringrazio davvero Lanusei per quello che mi ha dato in questi anni che mi hanno fatto molto crescere sul piano umano e sportivo, ma oggi le motivazioni che mi portano alla Torres sono tante – le prime parole di Ladu in rossoblù. Innanzitutto è una sfida personale arrivare in una bella piazza come Sassari e ho voglia di portare le mie qualità e la mia esperienza al servizio della squadra. Poi ho davvero la curiosità di scoprire se posso fare bene e dimostrare il mio valore, dopo tanti campionati di serie D, in un contesto che ha così tante attenzioni mediatiche, così seguito e che ha tanta ambizione. Poi la presenza di mister Gardini per me è una garanzia perché so come lavora e con lui ho sempre avuto un ottimo rapporto».



Negli ultimi anni tante richieste di mercato per Ladu, anche da serie superiori, e un carico di responsabilità che, però, non spaventa: «Io arrivo a Sassari in punta di piedi. Quando riuscirò a dimostrare qualcosa anche qui allora potrò dirmi soddisfatto. E’ vero che ho avuto richieste ma ho capito subito che questa era la scelta giusta. La Società ha la volontà di fare una buona squadra, a prescindere dalla categoria, e sono entusiasta di questa nuova sfida». Nato a Sassari il primo giugno del ‘95, cresciuto a Ollolai, dove tuttora vive, Ladu esordisce a 15 anni in Eccellenza col Taloro Gavoi guadagnandosi la fiducia del tecnico Fadda che gli permette di collezionare 20 presenze. Le prestazioni e l'affidabilità dimostrata gli valgono un immediato passaggio in serie D e dal 2011 al 2013 veste la maglia del Porto Torres con 60 presenze da titolare in due stagioni. Nel 2013 viene chiamato dal Carpi in serie B che lo fa crescere nella squadra Primavera dove timbra 19 presenze e un gol.



