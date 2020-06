Red 7:15 «Wheeler faccia chiarezza sul bilancio» Questa la richiesta della Coalizione civica autonomista di Porto Torres, composta da Impresa Comune, Obiettivo Comune, Partito dei sardi, Riformatori sardi e Sardegna vera, al primo cittadino







«Altra questione che merita di essere spiegata ai cittadini è relativa alla determinazione che ha condotto il Comune ad assumersi gli oneri di tutta la gestione dell’emergenza all’interno dell’ambito del Sito di interesse nazionale dell'area industriale di Porto Torres. Tali zone identificate come contaminate in relazione alla quantità e alla pericolosità degli agenti inquinanti, sono state perimetrate dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che in teoria dovrebbe controllare anche la procedura di bonifica. In conclusione, intendiamo evidenziare il contenuto di un passaggio della nota del sindaco che riportiamo virgolettato “Nessun debito viene nascosto sotto al tappeto, come è stato fatto in passato con tante, troppe vicende, che ora pesano come macigni sull'amministrazione e sui cittadini”. A questo proposito, sollecitiamo il sindaco a rendere noti fatti e circostanze “tenute nascoste”, denunciando eventuali illeciti all’autorità competente», concludono dalla sede della Coalizione civica autonomista. Commenti PORTO TORRES - La vicenda relativa al rinvio dell’approvazione del rendiconto di gestione annunciata dal sindaco di Porto Torres Sean Wheeler [LEGGI] è seguita con viva attenzione dai componenti della Coalizione civica autonomista identitaria. Il primo cittadino ha dichiarato che il rinvio è stato determinato da un «importante debito fuori bilancio» contratto dall’Ente locale. «Dalle informazioni raccolte – spiegano gli esponenti di Impresa Comune, Obiettivo Comune, Partito dei sardi, Riformatori sardi e Sardegna vera - pare che l’assessore al Bilancio sia stato costretto, in tutta fretta, a ritirare il documento di rendiconto di bilancio dell’annualità 2019 che doveva essere presentato nella prossima seduta consiliare prevista martedì prossimo 30 giugno 2020».«Ed è a questo punto che la vicenda assume un particolare contorno – insistono i membri della Coalizione - perché risulta che l’assessore sia stato informato del grosso debito solo dopo che lo schema di bilancio ha ottenuto l’approvazione della Giunta. Ci auguriamo che tutta la vicenda venga meglio delineata nella prossima riunione dei capigruppo, dove si dovrà decidere il vincolo delle somme dell’avanzo libero, stimato intorno ad un milione e 700mila euro. In ogni caso, siamo difronte a due situazioni lacunose. La prima è relativa all’avanzo “libero” pari ad un milione e 700mila euro, significa che il Comune non ha investito in progetti di sviluppo o in opere necessarie. La seconda è relativa alla contrazione di un debito ad un milione e 400mila euro che potrebbe impedire l’attuazione di alcune azioni indispensabili per il funzionamento della macchina amministrativa, come per esempio l’assunzione di nuovo personale. Soprattutto, causa l’incertezza della disponibilità di oneri finanziari da destinare ad interventi sul sociale, ci domandiamo cosa sarebbe accaduto se il bilancio comunale fosse stato chiuso in pareggio o con un indebitamento».«Altra questione che merita di essere spiegata ai cittadini è relativa alla determinazione che ha condotto il Comune ad assumersi gli oneri di tutta la gestione dell’emergenza all’interno dell’ambito del Sito di interesse nazionale dell'area industriale di Porto Torres. Tali zone identificate come contaminate in relazione alla quantità e alla pericolosità degli agenti inquinanti, sono state perimetrate dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che in teoria dovrebbe controllare anche la procedura di bonifica. In conclusione, intendiamo evidenziare il contenuto di un passaggio della nota del sindaco che riportiamo virgolettato “Nessun debito viene nascosto sotto al tappeto, come è stato fatto in passato con tante, troppe vicende, che ora pesano come macigni sull'amministrazione e sui cittadini”. A questo proposito, sollecitiamo il sindaco a rendere noti fatti e circostanze “tenute nascoste”, denunciando eventuali illeciti all’autorità competente», concludono dalla sede della Coalizione civica autonomista.