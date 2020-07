video 20:00 «Le poltrone non sono la priorità» Il capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale ad Alghero, Mimmo Pirisi, sottolinea la responsabile opposizione portata avanti in città dai gruppi di Centrosinistra sempre più uniti e forti al cospetto di un´Amministrazione troppo carente e deficitaria su più fronti. Le sue parole

12:50 Alghero e vacanza, spot e polemiche La scelta delle immagini realizzate per lo uno spot turistico della città di Alghero al centro di enormi polemiche. «Incredibile, ci sarebbe da chiedere i danni». Critiche da cittadini, imprenditori e politici

30/6/2020 Ad Alghero tutti contro la moltiplicazione delle poltrone Gruppi consiliari di opposizione compatti come non mai per criticare la scelta dell’’Amministrazione comunale guidata da Mario Conoci di ripristinare i vecchi Consigli di amministrazione per le partecipate. Lievitano i costi della politica in un momento decisamente delicato per la città

29/6/2020 Alghero In house, ritorna il Cda. Monte con De Santis e Costantino Dopo un lungo tira e molla politico si sarebbe sbloccata la situazione. In occasione della riunione di questa mattina sarebbero stati designati i nuovi amministratori. Si tratterebbe di Gennaro Monte, Nadia De Santis e Bruno Costantino

29/6/2020 Altro che scuse, accade il peggio Bene, a questo punto mi sento libero di insultare fuori onda ogni 3X2 il sindaco e quei pochi membri di maggioranza che lo hanno difeso: Alberto Meridio Bamonti sulla stampa e Christian Mulas in consiglio. Ma sai che c´è Mario Conoci? C´è che io non lo farò, semplicemente perché sono diverso da te, non mi abbasso allo schifo che ho sentito

29/6/2020 Clamore strumentale pretesto per interessi di parte Non consento a nessuno di mettere in discussione la mia moralità, la mia etica, la mia educazione e la mia correttezza e di certo non mi faccio giudicare da chi non è certamente depositario di verità rivelate o ha titolarità per dare patenti di correttezza o scorrettezza, ma si muove per i propri interessi di parte

8:17 Nuoro: Pierluigi Saiu referente provinciale Lega Ad annunciare la nomina del 40enne consigliere regionale a nuovo commissario provinciale del partito è il deputato Eugenio Zoffili, commissario regionale della Lega Sardegna per Salvini premier