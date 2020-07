Red 18:13 Bonus800, riesame Inps ad Alghero Chi non ha provveduto a comunicare tempestivamente ai Servizi sociali del Comune di Alghero l’esito del riesame della propria istanza attraverso l’invio del fermo immagine della pagina del sito internet dell´Inps, può farlo inviando una e-mail all’indirizzo web servizisociali@comune.alghero.ss.it







Inoltre, chi, dopo l'sms inviato il 25 aprile, non abbiano integrato la situazione reddituale del proprio nucleo familiare (periodo 23 febbraio-23 aprile) devono, entro dieci giorni, comunicare l’Importo del reddito complessivo netto del nucleo familiare, pena il rigetto dell’istanza. L’integrazione delle informazioni dovrà avvenire in forma diversa a seconda della modalità con la quale è stata presentata la domanda.



Per chi si è avvalso della procedura on-line, con le credenziali rilasciate in sede di invio della domanda compilando i campi previsti; per chi si è avvalso della domanda in forma cartacea, analogamente a quanto fatto in sede di presentazione della domanda, utilizzando il Modulo di dichiarazione disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero e negli Uffici Servizi sociali, in Largo San Francesco, a Lo Quarter, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, il martedì ed il giovedì, dalle 15.30 alle 17. Il tutto, nel rispetto delle norme di sicurezza, ovvero uso di maschere facciali, distanziamento fisico e igiene delle mani.