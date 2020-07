Red 10:06 Cessioni intracomunitarie: 144mila euro da Sassari I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli hanno accertato un recupero di imposta sul valore aggiunto di 144.318euro, oltre alle sanzioni pari a 43.295euro. L’operazione è avvenuta dopo l’analisi dei rischi sulle società che effettuano acquisti e vendite intracomunitarie



SASSARI – I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Sassari hanno accertato un recupero di imposta sul valore aggiunto di 144.318euro, oltre alle sanzioni pari a 43.295euro. L’operazione è avvenuta dopo l’analisi dei rischi sulle società che effettuano acquisti e vendite intracomunitarie.



In particolare, dall’esame della dichiarazione Iva di una società operante sul territorio nella vendita di imbarcazioni ad uso commerciale, è emerso che la stessa società si avvaleva del regime di non imponibilità, di cui godono le merci in esportazione, per le cessioni interne. In questo caso, si trattava della vendita di un’imbarcazione di proprietà di un italiano, destinata ad attività commerciale, locazione e noleggio, ed alla navigazione in alto mare (oltre le 12miglia).



Ma tali caratteristiche non venivano comprovate dai fatti e dalla documentazione. Inoltre, la società, nella fatturazione relativa alla vendita di un’imbarcazione da un italiano, con consegna del bene da parte del soggetto intracomunitario, configurava l’operazione come triangolare, senza l’applicazione dell’Iva, in violazione alle leggi.