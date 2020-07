Antonio Burruni 14:31 E´ ufficiale: Rally mondiale ad Alghero dal 29 ottobre La Fia ha reso note le nuove date per le gare del Wrc rimandate a causa del CoronaVirus. Si riparte il 4 settembre dall´Estonia, per poi correre in Turchia (24 settembre) e Germania (15 ottobre). Dopo la Sardegna, si chiuderà in Giappone, dal 19 al 22 novembre







Stoppato dopo le prove di Monte Carlo, Svezia e Messico, la kermesse iridata ripartirà venerdì 4 settembre dall'Estonia (podio domenica 6), per poi trasferirsi in Turchia (da giovedì 24 a domenica 27 settembre) ed in Germania (da giovedì 15 a domenica 18 ottobre).



