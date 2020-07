Red 11:23 Sassari: nominati due nuovi pediatri Al termine della selezione, pubblicata a fine maggio sul sito dell´Ats Sardegna, la Sc Medicina convenzionata di Sassari ha conferito i due incarichi provvisori ae Mariolina Azara ed a Paola Murgia







Azara riceve i piccoli pazienti nello studio medico in Via Rockfeller 15, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì dalle 14 alle 17. Murgia riceve in Via Don Minzoni 13, lunedì, martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30.



I pazienti dei pediatri recentemente andati in pensione saranno assistiti dai nuovi incaricati che, come da Accordo collettivo nazionale per l’assunzione dell’incarico provvisorio, offriranno l’assistenza pediatrica ad 800 bambini ciascuno. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli Uffici Distrettuali dell'Assl Sassari inviando una e-mail all'indirizzo web sau.asslsassari@atssardegna.it o telefonando al numero 079/2062469. Commenti SASSARI - Sono stati nominati i due nuovi pediatri per l'ambito di Sassari. Al termine della selezione, pubblicata a fine maggio sul sito dell'Ats Sardegna, la Sc Medicina convenzionata di Sassari ha conferito i due incarichi provvisori a Mariolina Azara ed a Paola Murgia.Azara riceve i piccoli pazienti nello studio medico in Via Rockfeller 15, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì dalle 14 alle 17. Murgia riceve in Via Don Minzoni 13, lunedì, martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30.I pazienti dei pediatri recentemente andati in pensione saranno assistiti dai nuovi incaricati che, come da Accordo collettivo nazionale per l’assunzione dell’incarico provvisorio, offriranno l’assistenza pediatrica ad 800 bambini ciascuno. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli Uffici Distrettuali dell'Assl Sassari inviando una e-mail all'indirizzo web sau.asslsassari@atssardegna.it o telefonando al numero 079/2062469.