Red 14:42 Bosa: bagnante salvato dalla Guardia costiera Un 20enne di Flussio stava facendo il bagno con alcuni amici quando, a causa delle forti correnti causate dalle condizioni meteo sfavorevoli, si è trovato in seria difficoltà a rientrare a riva nelle acque prospicienti l’Hotel Malaspina, nel tratto sud della spiaggia di Bosa Marina



BOSA - Rischio di annegamento per un ragazzo nella rada di Bosa Marina. Attorno alle 15.40 di ieri (venerdì), la Sala Operativa dei Carabinieri di Macomer ha segnalato alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale marittimo di Bosa un bagnante in difficoltà nelle acque prospicienti l’Hotel Malaspina, nel tratto sud della spiaggia di Bosa Marina.



Il ragazzo, un 20enne di Flussio, stava facendo il bagno con alcuni amici quando, a causa delle forti correnti causate dalle condizioni meteo sfavorevoli, si è trovato in seria difficoltà a rientrare a riva; pertanto, la tempestiva organizzazione di una catena umana, l’intervento degli operatori sanitari del 118 e degli uomini guidati dal tenente di Vascello Fabrizio Frascella, hanno fatto sì che il malcapitato venisse recuperato e portato in salvo sulla battigia per ricevere le necessarie cure del caso. In occasione di tale azione di soccorso è intervenuta la motovedetta Cp835, che ha interdetto alla navigazione la zona operazioni.