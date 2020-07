Antonio Burruni 19:11 Serie B: esordio per il Tc Alghero Nel match valido per la prima giornata del girone 10 nazionale, i ragazzi di capitan Giancarlo Di Meo ospiteranno sul green set di Maria Pia il Ntc Margine Rosso CoopService. Nell´altra sfida del girone, in campo Tc Terranova e Tc Cagliari







Nella foto: Giacomo Dambrosi Commenti ALGHERO – Inizia domani, domenica 5 luglio, l'avventura del Tc Alghero nel campionato nazionale di serie B di tennis maschile a squadre. I ragazzi di capitan Giancarlo Di Meo ospiteranno sul green set di Maria Pia il Ntc Margine Rosso CoopService. Si inizierà a giocare alle 15, a porte chiuse per le limitazioni dovute all'emergenza sanitaria legata al Covid-19.Tra le fila algheresi, scenderà in campo il 2.1 lettone Martins Podzus (preferito, nell'occasione, all'1.9 slovacco Andrej Martin). Con lui, certa la presenza del 2.4 Giacomo Dambrosi. A disposizione il 2.5 Michele Fois, il 2.6 Cristiano Monte, i 2.8 Lorenzo Carboni (Under 14) e Gabriele Paolini, il 3.1 Alessandro Concu (Under 16), il 3.2 Fabio Gallo, il 3.3 Di Meo, il 3.4 Nicolò Serra (U16) ed il 4.1 Fabiano Fois.Il capitano ospite potrà scegliere tra il belga Omar Salman (2.1) e lo spagnolo Alberto Barroso Campos (2.4). Con loro, assente il 2.4 Manuel Mazzella (impegnato in Svizzera), saranno a disposizione il 2.4 Alessandro Biscardini, il 3.3 Andrea Columbano ed il 4.5 Marco Calledda.Nella foto: Giacomo Dambrosi