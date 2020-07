Red 15:12 Stintino Jazz&classica: da mercoledì gli eventi live In programma tre lezioni-concerto, con Roberto Spadoni e Bruno Tommaso. Sabato 18 luglio, è previsto il saggio finale della masterclass di Canto lirico







La seconda lezione-concerto, venerdì 10, alla stessa ora, sarà “Great american songwriters”, dedicata agli standard jazz, grandi classici nati per lo spettacolo ed il musical, ma rivisti in chiave jazzistica. La terza e ultima lezione-concerto di questa settimana sarà ancora alle 19.30, sabato 11, con la partecipazione di Bruno Tommaso, monumento del jazz italiano, nella “Grande famiglia allargata del jazz: tango, bossa nova, un pizzico di canzone italiana e persino di classica”. Sabato 18, nella stessa location del MuT, alle 19.30, si concluderà con il saggio finale la settimana della masterclass di Canto lirico guidata da Elisabetta Scano. Commenti STINTINO - Entrano nel vivo gli eventi live di “StintinoJazz&classica”, le masterclass di musica organizzate dall’Associazione culturale LaBohème, con il Comune di Stintino. Domani, mercoledì 8 luglio, alle 19.30, è in programma “Great jazz composers”, la prima delle lezioni-concerto - gratuite ed aperte a tutti fino a esaurimento posti, ospitate nel giardino del Museo della Tonnara. Sarà una cavalcata tra le musiche di jazzisti che sono stati anche grandi autori, come Thelonious Monk, Charlie Parker, Duke Ellington, Joe Henderson e John Coltrane.A dar vita alle loro immortali composizioni, un gruppo di musicisti guidato dal direttore e chitarrista Roberto Spadoni, docente del corso di Jazz. Con lui, Dante Casu (clarinetto) e Roberto Mura (corno), con alcuni giovani allievi che si sono segnalati nelle ultime edizioni di “Stintino Jazz”: Mario Careddu (tromba), Giuseppe Bussu (sax alto), Andrea Budroni (pianoforte), Gabriele Fais (contrabbasso) e Federico Pintus (batteria).La seconda lezione-concerto, venerdì 10, alla stessa ora, sarà “Great american songwriters”, dedicata agli standard jazz, grandi classici nati per lo spettacolo ed il musical, ma rivisti in chiave jazzistica. La terza e ultima lezione-concerto di questa settimana sarà ancora alle 19.30, sabato 11, con la partecipazione di Bruno Tommaso, monumento del jazz italiano, nella “Grande famiglia allargata del jazz: tango, bossa nova, un pizzico di canzone italiana e persino di classica”. Sabato 18, nella stessa location del MuT, alle 19.30, si concluderà con il saggio finale la settimana della masterclass di Canto lirico guidata da Elisabetta Scano.