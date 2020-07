Red 20:21 Ozieri: discarica in fiamme Incendio in corso in una discarica in località Colombiano. Tre le squadre presenti dei Vigili del fuoco, con il Nbcr presente per il montaggio della zona. Presente l´elicottero del Corpo forestale per i lanci di acqua dall´alto. Intanto, gli uomini dell´Arpas si stanno recando sul posto



OZIERI – Incendio in corso in una discarica in località Colombiano, nel territorio comunale di Ozieri. Si tratta di una discarica adibita al cosiddetto “sovvallo”, cioè quella parte non riciclabile che rimane dal trattamento del secco residuo e dell'umido, in pratica, plastica ed ingombranti non riclabili



Tre le squadre presenti dei Vigili del fuoco, con il Nbcr presente per il montaggio della zona. Presente l'elicottero del Corpo forestale per i lanci di acqua dall'alto. Intanto, gli uomini dell'Arpas si stanno recando sul posto.



