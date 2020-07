Red 7:10 Emergenza economica: se ne parla in Consiglio Oggi pomeriggio è in programma la seduta della massima assise regionale. Tra i punti all´Ordine del giorno, l´esame del disegno di legge sulle “Misure per il sostegno al sistema produttivo regionale per fronteggiare l´emergenza economica derivante dalla pandemia Sars-CoV-2”







I lavori proseguiranno giovedì 9, alle 10, con l’esame della proposta di legge 153/a (Parte seconda) “Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2019, n.22 (Modifiche alla legge regionale n.8 del 2019-Proroga di termini) e norme di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale e con l’esame del Dl 162/a “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” (qualora perfezionato). Commenti CAGLIARI - Il Consiglio regionale si riunirà oggi (mercoledì), alle 16. Alle 13, il presidente Michele Pais ha convocato la Conferenza dei capigruppo per la programmazione dei lavori.Primo punto all’Ordine del giorno in Aula, il Rendiconto 2019 del Consiglio. Seguirà l’esame del disegno di legge 171/a “Misure per il sostegno al sistema produttivo regionale per fronteggiare l'emergenza economica derivante dalla pandemia Sars-CoV-2”.I lavori proseguiranno giovedì 9, alle 10, con l’esame della proposta di legge 153/a (Parte seconda) “Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2019, n.22 (Modifiche alla legge regionale n.8 del 2019-Proroga di termini) e norme di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale e con l’esame del Dl 162/a “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” (qualora perfezionato).