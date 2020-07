Red 15:13 Cala il sipario su Life under griffon wings Si conclude il progetto per la conservazione del grifone in Sardegna. Venerdì mattina, verranno presentati i risultati raggiunti nei cinque anni di progetto, nel corso di una conferenza di chiusura che sarà trasmessa in diretta streaming sul canale 607 del digitale terrestre e sulla pagina Facebook del progetto







Nel corso dei lavori, verrà illustrato lo stato di conservazione del grifone in Sardegna e verranno raccontate le principali azioni che hanno contribuito alla sua salvaguardia: i carnai aziendali attivati per la prima volta in Italia, l'azione di ripopolamento, le operazioni del primo Nucleo cinofilo antiveleno costituito nell'Isola, e le campagne di comunicazione e sensibilizzazione. Life under griffon wings è finanziato dal Programma Life dell'Unione europea e condotto dall'Università degli studi di Sassari con l'Agenzia regionale Forestas, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale ed al Comune di Bosa. Commenti BOSA - Si conclude il progetto “Life under griffon wings” per la conservazione del grifone in Sardegna. Venerdì 10 luglio, dalle 10 alle 11.30, verranno presentati i risultati raggiunti nei cinque anni di progetto, nel corso di una conferenza di chiusura che sarà trasmessa in diretta streaming sul canale 607 del digitale terrestre e sulla pagina Facebook del progetto.Nel corso dei lavori, verrà illustrato lo stato di conservazione del grifone in Sardegna e verranno raccontate le principali azioni che hanno contribuito alla sua salvaguardia: i carnai aziendali attivati per la prima volta in Italia, l'azione di ripopolamento, le operazioni del primo Nucleo cinofilo antiveleno costituito nell'Isola, e le campagne di comunicazione e sensibilizzazione. Life under griffon wings è finanziato dal Programma Life dell'Unione europea e condotto dall'Università degli studi di Sassari con l'Agenzia regionale Forestas, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale ed al Comune di Bosa.