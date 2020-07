video Cor 10:13 Alghero: montagne di rifiuti sul molo Condizioni pessime per lo stallo dei cassonetti nel porto turistico. Ecco le immagini che descrivono una situazione ormai divenuta insostenibile in uno dei luoghi simbolo di una città turistica



Commenti ALGHERO - Gran brutta immagine quella che la città di Alghero continua a dar di se in questo spezzone d'estate. Ecco la cosiddetta isola ecologica sul molo di sottoflutto nel porto turistico alle ore 9.30 odierne (mercoledì 8 luglio 2020). Nonostante le rassicurazioni e le promesse, la situazione in città peggiora sotto l'aspetto del decoro urbano. Un pessimo biglietto da visita per turisti e visitatori. Guarda e condividi il video su Alguer.tv