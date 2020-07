Red 18:08 Mini-bond per finanziare la ripartenza Unità tecnica operativa del Comune di Alghero: avviato il percorso, in collaborazione con la Camera di commercio di Sassari, per consentire alle imprese del nord Sardegna di emettere mini-bond. Pieno sostegno all’iniziativa anche dalla Provincia di Sassari. Frigiolini&Partners Merchant sarà l’advisor finanziario dell’operazione assieme al portale “Fundera” vigilato da Consob







Il pluribond sarà costituito dalla somma dei singoli mini-bond che saranno emessi dalle singole aziende aderenti, talché l’operazione assumerà un connotato unico che ne consentirà una rappresentazione ancor più suggestiva nella comunità finanziaria. Il progetto di emissione dei mini-bond, si ispira ad una recente iniziativa sperimentata con successo nella Regione Veneto e denominata “Basket bond Turismo Veneto/spiagge”, una sorta di prestito obbligazionario “collettivo” rivolto alle imprese del turismo. Per esigenze di comunicazione nel mercato degli investitori, l’iniziativa proposta è stata denominata “Pluribond north Sardinia re-start economy” a significare l’esigenza di una ripartenza del sistema produttivo del nord Sardegna. «In questo quadro, il Comune di Alghero – ha dichiarato il sindaco Mario Conoci - intende svolgere un ruolo di sensibilizzazione, da un lato, rivolto a consentire il più ampio coinvolgimento delle altre istituzioni sovra-comunali del territorio, la Rete metropolitana del nord Sardegna e la Provincia di Sassari e, dall’altro lato, al coinvolgimento delle imprese turistiche fra le più importanti del territorio di Alghero».



Piena disponibilità a supportare l’iniziativa è stata espressa anche dall’amministratore straordinario della Provincia di Sassari Pietrino Fois. «Grazie alla recente evoluzione della normativa – evidenzia il presidente della Camera di commercio di Sassari Gavino Sini - con questa iniziativa sarà consentito anche alle piccole e medie imprese del territorio di ricorrere alla emissione di strumenti di debito complementari a quelli bancari e di collocare direttamente tali strumenti di debito, servendosi di portali specifici autorizzati dalla Consob, con la possibilità di ricorrere al Fondo di garanzia statale a beneficio di tutti gli investitori che intendano sottoscriverli». «Si tratta per la Sardegna di una vera e propria rivoluzione nel mondo finanziario, molto importante in questa delicata fase del post-Covid e replicabile anche in altri territori della Regione», sottolinea il coordinatore della Unità tecnica del Comune di Alghero Mariano Mariani. Per l'elaborazione e l'attuazione del progetto, ha assicurato la propria assistenza tecnica, quale partner finanziario della operazione, la Frigiolini&Partners Merchant (global coordinator), già advisor ed arranger del Basket bond Turismo Veneto/spiagge, che si avvale del Portale di crowdfunding “Fundera”, vigilato da Consob e primo portale in Italia autorizzato a collocare mini-bond sul mercato primario.



