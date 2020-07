Red 14:47 4 Corsie, Deiana: Bene le parole della ministra «Accolgo con grande piacere le parole della ministra De Micheli che rafforzano quanto già avevo annunciato a fine giugno: l´istanza sulla Sassari-Alghero arriverà in Consiglio dei ministri. Un risultato frutto di un costante lavoro che sto mettendo in campo in sinergia proprio con il Ministero delle Infrastrutture e trasporti», dichiara la deputata algherese del Movimento 5 stelle







Questo il primo commento della deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana, che precisa: «Sono in continuo contatto con gli uffici del Dipe che mi daranno successivamente informazioni sulle tempistiche circa l'esame della nostra istanza in Consiglio dei ministri. E’ inutile creare falsi allarmismi».



«È facile intuire che in Cdm in questo momento vanno ordini del giorno che sono a tutela di tutti i cittadini e dei lavoratori. Certo, per il territorio la nostra istanza è importantissima, ma stiamo vivendo un periodo particolare e il Governo sta dando risposte per affrontare al meglio la situazione legata al Covid-19», conclude Deiana.



