Al via La stanza sonora di Mauro Uselli

Gli appuntamenti concertistici si terranno da domenica 12 luglio a domenica 30 agosto, alle 8.30, in una location d’eccezione, una delle ville più antiche di Alghero. Un luogo storico di proprietà del naturalista e documentarista Roberto Barbieri che ha sposato l’idea di Uselli. La stanza sonora è il luogo intimo dove il flautista proporrà il suo concerto live, con musiche barocche, brani di artisti conosciuti e rivisitazioni inedite del maestro algherese. Bach, Telemann, un repertorio di classici, ma con brio, che accompagnano il nuovo giorno e decantano un nuovo inizio, quello che tutti auspicano all’indomani della pandemia che ha colpito i popoli della terra e che li vede uniti nella ripartenza. In un momento in cui il mondo deve rimettersi in piedi nonostante le difficoltà, anche l’arte e la musica devono fare la loro parte. Il concerto live, che vedrà protagonista Mauro Uselli in una performance unica ed inedita al flauto, potrà essere ascoltato sia all’interno della stanza sonora, sia nella piazzetta antistante o sui bastioni, grazie alla filodiffusione.



Sarà un momento di condivisione, di introspezione, un viaggio nella cultura illuminista, quando nella metà del Settecento cambiano gli assetti di governo in Europa e nel mondo, quando la musica conosce i suoi più grandi geni, e gli artisti iniziano ad essere chiamati in tutte le corti. Le note di Uselli alterneranno momenti di quiete a virtuosismi musicali, in un crescendo di emozioni sonore, che ben si sposano con le prime luci del mattino. Dopo i suoi successi internazionali, come la rassegna musicale “la Musique et l'Amour” a Place de la Commedie, nel cuore della città francese Montpellier, dedicati alla prime ore del mattino, Uselli ripropone la formula vincente nella sua città, Alghero. La stanza sonora resterà aperta tutte le domeniche, fino al 30 agosto, con ingresso libero.



