Educazione ambientale: domenica pulizie a Porto Torres

Sono cinque i punti del litorale che saranno “setacciati” dai partecipanti: le spiagge di Renaredda, Scogliolungo ed Acque dolci, inserite nel territorio urbano, e quelle di Scoglio Ricco e La Farrizza, che verranno raggiunte in kayak. «Abbiamo accolto con entusiasmo la richiesta di supporto da parte dell’associazione Azen kayak, perché il tema del “marine litter” è purtroppo molto attuale e il livello di attenzione delle Istituzioni non deve mai abbassarsi. Oltre all'attività di raccolta dei rifiuti – sottolinea l’assessore comunale all’Ambiente Cristina Biancu – i volontari effettueranno anche un altro tipo di raccolta, quella dei dati sui rifiuti spiaggiati, utile per approfondire le informazioni sulla tipologia di materiale che viene disperso nei nostri mari». L'appuntamento è per le 8.30, nel parcheggio della spiaggia della Renaredda. L'attività di monitoraggio andrà avanti fino alle 11.30. Il circolo di Legambiente Sassari provvederà a fornire le schede e le indicazioni per la raccolta dei dati nell'area di campionamento.



«L'Azen kayak è un'associazione etico-sportiva il cui scopo è quello di eliminare quanta più plastica possibile dai nostri mari, sensibilizzando e responsabilizzando ognuno di noi al rispetto dell'ambiente. A piccoli, consapevoli passi», aggiungono i promotori dell'iniziativa che, nell'occasione, applicheranno il protocollo fissato dall’European environmental agency nel programma “Marine litter watch, usato da altre associazioni ed istituti di ricerca.Lungo l'area di campionamento, saranno contati ed annotati tutti gli oggetti trovati. I rifiuti verranno anche registrati seguendo le categorie indicate nella scheda e poi si procederà alla loro raccolta.



