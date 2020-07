Red 15:27 FdI Alghero: «condanna verso i responsabili degli incendi» Dura condanna dei recenti incendi in zona Maria Pia da parte del capogruppo in Consiglio comunale Christian Mulas, presidente della Commissione Ambiente, dell´assessore comunale al Turismo, cultura e affari generali Marco Di Gangi e del coordinatore del circolo territoriale Fratelli d´Italia Azione Alghero Alessandro Cocco







«La cura della natura e delle attrattive naturalistiche, che sono fonte di ricchezza per molte imprese e molti lavoratori algheresi, sono parte della cultura condivisa della nostra comunità. Per questo motivo – proseguono Mulas, Di Gangi e Cocco - rivolgiamo un appello a tutti i cittadini responsabili che amano Alghero e le sue bellezze: mantenete alta la guardia, segnalate ogni principio di incendio ai Vigili del fuoco (115), al Corpo forestale di vigilanza ambientale o alle autorità locali, e allontanatevi dal luogo dell'incendio».



«Mentre le indagini accerteranno la natura e le eventuali responsabilità di questi episodi (e confidiamo che i responsabili vengano individuati al più presto) è bene mettere ancora più attenzione sui comportamenti che ciascuno di noi adotta mentre sosta nelle aree verdi: è fondamentale non gettare vetri, plastiche o mozziconi di sigarette, che potrebbero innescare e alimentare gli incendi, con un danno alla salute dei cittadini e alle attività turistiche della città. Per accertarci che questi episodi non si ripetano – spiegano i Fratelli d'Italia - è bene intervenire con una campagna di controllo attraverso agenti di polizia locale e barracelli in borghese che sanzionino esemplarmente i vandali che gettano rifiuti nelle aree pinetate e nelle spiagge. A questi si aggiungono tutti gli altri piccoli e grandi episodi di inciviltà inaccettabili: è necessario colpire duramente i pochi incivili che ancora gettano ogni tipo di rifiuto nei luoghi più pregiati del nostro territorio. L'assessore regionale Lampis, con delega all'Ambiente, e l'intero partito sono in stretto contatto con l'Amministrazione e stanno mantenendo sotto controllo gli eventi», concludono.



Nella foto: un principio d'incendio fermato per tempo nella pineta di Maria Pia Commenti ALGHERO - Che si tratti di dolo da parte di persone disturbate o negligenza da parte di persone incivili, Fratelli d'Italia condanna duramente i responsabili dei recenti incendi scoppiati nella pineta di Maria Pia [LEGGI] . Alzano la voce sull'argomento il capogruppo in Consiglio comunale Christian Mulas, presidente della Commissione Ambiente, dell'assessore comunale al Turismo, cultura e affari generali Marco Di Gangi e del coordinatore del circolo territoriale Fratelli d'Italia Azione Alghero Alessandro Cocco-«La cura della natura e delle attrattive naturalistiche, che sono fonte di ricchezza per molte imprese e molti lavoratori algheresi, sono parte della cultura condivisa della nostra comunità. Per questo motivo – proseguono Mulas, Di Gangi e Cocco - rivolgiamo un appello a tutti i cittadini responsabili che amano Alghero e le sue bellezze: mantenete alta la guardia, segnalate ogni principio di incendio ai Vigili del fuoco (115), al Corpo forestale di vigilanza ambientale o alle autorità locali, e allontanatevi dal luogo dell'incendio».«Mentre le indagini accerteranno la natura e le eventuali responsabilità di questi episodi (e confidiamo che i responsabili vengano individuati al più presto) è bene mettere ancora più attenzione sui comportamenti che ciascuno di noi adotta mentre sosta nelle aree verdi: è fondamentale non gettare vetri, plastiche o mozziconi di sigarette, che potrebbero innescare e alimentare gli incendi, con un danno alla salute dei cittadini e alle attività turistiche della città. Per accertarci che questi episodi non si ripetano – spiegano i Fratelli d'Italia - è bene intervenire con una campagna di controllo attraverso agenti di polizia locale e barracelli in borghese che sanzionino esemplarmente i vandali che gettano rifiuti nelle aree pinetate e nelle spiagge. A questi si aggiungono tutti gli altri piccoli e grandi episodi di inciviltà inaccettabili: è necessario colpire duramente i pochi incivili che ancora gettano ogni tipo di rifiuto nei luoghi più pregiati del nostro territorio. L'assessore regionale Lampis, con delega all'Ambiente, e l'intero partito sono in stretto contatto con l'Amministrazione e stanno mantenendo sotto controllo gli eventi», concludono.Nella foto: un principio d'incendio fermato per tempo nella pineta di Maria Pia