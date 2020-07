Marisa Castellini 8:11 L'opinione di Marisa Castellini Maria Stella Usai, la maestra di tanti algheresi



Da anni frequentava con grande interesse la nostra Università delle tre età, ma non vi era manifestazione culturale o evento che non la vedesse in prima fila, sempre pronta ad intervenire nel dibattito, in modo pertinente e costruttivo. Negli ultimi anni, dopo le conferenze, eravamo solite fermarci per un caffè ed erano quelli i momenti in cui lei, la maestra Maria Stella, ci intratteneva raccontando aneddoti e momenti della sua vita che facevano emergere la straordinaria persona che era.



Colta, ironica, anticonformista non mancava di ricordare, con malcelata emozione, quanto avesse amato i “suoi scolari” e il suo lavoro. Maria Stella, la maestra, ha contribuito a scrivere belle ed importanti pagine della storia della nostra comunità algherese. Abbiamo avuto il privilegio di ascoltarle da lei che con garbo dialettico e dovizia di particolari ci ha consentito di conoscere una parte della sua straordinaria vita.



Grazie maestra Maria Stella, grazie per l'affetto, l'amicizia e la stima di cui ci hai fatto dono. Ti ricorderemo per la tua solarità, per quel tuo sorriso ironico con il quale trasmettevi il tuo amore per la vita.



* presidente Università delle tre età di Alghero