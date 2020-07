A.B. 9:13 Futsal Alghero: arriva Luan Soares Maza Souza Il 30enne laterale brasiliano, dopo aver iniziato la carriera nel proprio Paese, è arrivato in Italia dove ha vestito le maglie di Bovalino (capocannoniere e campionato di C1 vinto), Ossi (serie B) e Drillo’s (C1)







Il 30enne, dopo aver iniziato la carriera nel proprio Paese, è arrivato in Italia dove ha vestito le maglie di Bovalino (capocannoniere e campionato di C1 vinto), Ossi (serie B) e Drillo’s (C1). Di conseguenza, è un calciatore che conosce molto bene la categoria ed il futsal isolano. Laterale con spiccate propensioni offensive, nell’ultima stagione è stato uno dei protagonisti della sorprendente stagione del Drillo’s in serie C1.



