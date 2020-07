Antonio Burruni 7:17 Serie B: Tc Alghero sconfitto a Cagliari I ragazzi di capitan Giancarlo Di Meo hanno ceduto 4-2 sui campi in terra battuta della capolista del girone 10. Punti algheresi firmati da Giacomo Dambrosio ed ancora dal giovane talento, in coppia con il davisman lettone Martins Podzus







Il primo match, tra Michele Fois e Roberto Binaghi, è stato ricco di emozioni, con l'algherese che ha conquistato agevolmente il primo set per 6-2, per poi iniziare il secondo con un break di vantaggio. Ma da lì in poi, sono arrivati sei giochi consecutivi conquistati dal padrone di casa, che ha anche cancellato quattro palle break a Fois (da 0-40 nel terzo game e 30-40 nel quinto). Il match tie-break ha visto Binaghi chiudere il match per 10-6 al secondo match point utile. Il secondo incontro ha visto Giacomo Dambrosi (900 Atp) battere Stefano Baldoni (1593) 6-4 6-3, che ristabiliva l'equilibrio. Nel match tra i rispettivi numeri 1, il davisman lettone Martins Podzus (448 Atp) non è mai entrato nella sfida, cedendo 6-1 6-1 contro il francese Jules Quentin Marie (819).



Nell'ultimo singolare, è arrivato il 3-1 cagliaritano, con Cristiano Monte che ha lottato, ma ha dovuto cedere 6-3 2-6 10-7 contro Nicola Porcu. La parola è quindi passata ai doppi. Fois e Monte avrebbero dovuto affrontare Marie e Baldoni, ma proprio Monte, l'ultimo ad uscire dal campo nei singolari, ha alzato bandiera bianca per crampi. Il 4-2 finale è arrivato grazie a Dambrosi e Podzus, che hanno regolato 6-2, 6-3 Binaghi e Porcu.



Classifica: Tc Cagliari 4; Tc Alghero e Ntc Margine Rosso 2; Tc Terranova Olbia 0.



