Red 7:20 GdF: generale De Gennaro ispeziona il Comando Nei giorni scorsi, il generale di Corpo d´Armata Andrea De Gennaro, comandante interregionale dell´Italia centrale ha ispezionato il Comando regionale Sardegna della Guardia di finanza







Il comandante interregionale ha rivolto agli uomini della Guardia di finanza in servizio nell’Isola il plauso per l’impegno e la professionalità quotidianamente profuse (confermate anche durante l’emergenza sanitaria Covid-19) per prevenire, ricercare e contrastare le illegali interferenze nel tessuto economico e finanziario, a salvaguardia delle libertà economiche delle imprese e dei cittadini che rispettano le regole, anche in riflesso alla congiuntura post-emergenziale. Giovedì pomeriggio, ha proseguito l’attività ispettiva, recandosi nel Comando provinciale di Cagliari, dove è stato intrattenuto dal generale di Brigata Patrizio Vezzoli, che lo ha accompagnato in visita ad alcuni Reparti.



Venerdì, il generale De Gennaro ha incontrato il prefetto di Cagliari Bruno Corda, l’arcivescovo metropolita di Cagliari Giuseppe Baturi, il procuratore generale della Corte d’Appello di Cagliari Francesca Nanni. Ed ancora, il procuratore capo del Tribunale di Cagliari Alessandra Pelagatti.



Nella foto: un momento della visita Commenti CAGLIARI - Tre giorni di intensi appuntamenti per il comandante interregionale dell’Italia centrale della Guardia di finanza, generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, che è giunto in Sardegna in ispezione al Comando regionale. L’autorità, accolta dal comandante regionale, generale di Brigata Gioacchino Angeloni, ha indirizzato il proprio saluto ai comandanti di Corpo ed alla nutrita rappresentanza delle Fiamme gialle della Sardegna, affiancata dai membri della Rappresentanza militare e del personale dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia.Il comandante interregionale ha rivolto agli uomini della Guardia di finanza in servizio nell’Isola il plauso per l’impegno e la professionalità quotidianamente profuse (confermate anche durante l’emergenza sanitaria Covid-19) per prevenire, ricercare e contrastare le illegali interferenze nel tessuto economico e finanziario, a salvaguardia delle libertà economiche delle imprese e dei cittadini che rispettano le regole, anche in riflesso alla congiuntura post-emergenziale. Giovedì pomeriggio, ha proseguito l’attività ispettiva, recandosi nel Comando provinciale di Cagliari, dove è stato intrattenuto dal generale di Brigata Patrizio Vezzoli, che lo ha accompagnato in visita ad alcuni Reparti.Venerdì, il generale De Gennaro ha incontrato il prefetto di Cagliari Bruno Corda, l’arcivescovo metropolita di Cagliari Giuseppe Baturi, il procuratore generale della Corte d’Appello di Cagliari Francesca Nanni. Ed ancora, il procuratore capo del Tribunale di Cagliari Alessandra Pelagatti.Nella foto: un momento della visita