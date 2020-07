Red 17:14 Emiliano Deiana Dall´altra parte del mare Venerdì sera, nel Piazzale de Lo Quarter, il protagonista della serata, accompagnato da Lalla Careddu, presenterà il suo romanzo “La morte si nasconde negli orologi” (Edizioni Max88)







Ruth, il treno, una valigia leggera, il mistero del suo passato. Nel coagulo di vite e di devastazioni perse in mezzo al grano e alla segale, i destini di personaggi straordinari e di creature angeliche si incrociano e le vicende avanzano al ritmo di un vecchio orologio da tasca. Il momento preciso in cui le cose si rompono, le vite deragliano e il tempo si ferma per un istante infinito prima di riprendere a correre all’impazzata: perché davvero, e per sempre, la morte si nasconde negli orologi. Nel primo romanzo di Deiana le atmosfere di una frontiera senza tempo. Gli echi dei ritmi di Anderson e McCarthy, la forza di una lingua mai banale.



Emiliano Deiana vive a Bortigiadas, è cofondatore della Libreria Bardamù di Tempio Pausania ed è presidente dell’Anci Sardegna. Nel 2012, ha pubblicato per Ethos edizioni la raccolta di racconti umoristici “Bar Sport democratico”. “La morte si nasconde negli orologi” è il suo primo romanzo. Dall’altra parte del mare è organizzato dall’Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano, con il sostegno della Regione autonoma della Sardegna, della Fondazione Alghero e del Comune di Putifigari.



