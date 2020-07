Red 16:38 Acqua ad Alghero: ora è potabile Il sindaco Mario Conoci ha firmato l´ordinanza che revoca il precedente provvedimento di giovedì, che limitava il consumo dell´acqua di rete quale bevanda e per la preparazione degli alimenti, per non conformità dei parametri prescritti dalla legge







Oggi, la stessa Ats aveva comunicato che i controlli effettuati sull'acqua ad uso potabili risultavano conformi ai sensi di legge. A quel punto, Conoci ha firmato la nuova ordinanza. Commenti ALGHERO – L'acqua ad Alghero è di nuovo potabile. Oggi (martedì), il sindaco Mario Conoci ha firmato l'ordinanza che revoca il precedente provvedimento di giovedì [LEGGI] , che limitava il consumo dell'acqua di rete quale bevanda e per la preparazione degli alimenti, per non conformità dei parametri prescritti dalla legge.Tutto era iniziato con i prelievi di otto giorni fa in Via Escrivà de Balaguer ed in Via Mazzini, che avevano portato l'Azienda a tutela della salute di Sassari, Dipartimento di Prevenzione–Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione, ha certificare la non conformità delle acque destinate al consumo umano. Infatti, i controlli avevano indicato le acque destinate al consumo non conformi per il parametro dei cloriti e pertanto non idonee al consumo diretto.Oggi, la stessa Ats aveva comunicato che i controlli effettuati sull'acqua ad uso potabili risultavano conformi ai sensi di legge. A quel punto, Conoci ha firmato la nuova ordinanza.