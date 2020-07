Red 21:09 La iena Stefano Corti chiede la cittadinanza algherese Questa mattina, il sindaco Mario Conoci ha ricevuto nel suo ufficio di Piazza Porta Terra l´artista milanese accompagnato dalla fidanzata, la cantante Bianca Atzei, nata a Milano, ma di origini sarde







Nella foto: un momento dell'incontro Commenti ALGHERO - Questa mattina (martedì), il sindaco di Alghero Mario Conoci ha ricevuto nel suo ufficio di Piazza Porta Terra la coppia “vip” composta da Stefano Corti (noto al pubblico televisivo avendo indossato i panni della Iena per Italia1) e la cantante Bianca Atzei (nata a Milano, ma di chiare origini sarde). Motivo della visita, il “desiderio” dell'artista milanese di diventare cittadino algherese.Incontro simpatico ma, soprattutto, pubblicità gratuita per Alghero e per la Sardegna, illustrata con numerose foto, battute e complimenti sui social dai due artisti. «Una Iena? Meglio farsela amica! Se poi diventa amica di Alghero ancora meglio», commenta divertito il primo cittadino.«Il merito è sicuramente di Bianca Atzei, che amica di Alghero lo è da sempre, ed ha fatto innamorare della nostra città anche Stefano Corti (Le Iene). La coppia, qui per qualche giorno di vacanza, ha pubblicato diversi contenuti sui social, vantando le bellezze della Riviera del corallo. La strada per conferire la cittadinanza ad una Iena è iniziata. Se Bianca vuole...», conclude Conoci.Nella foto: un momento dell'incontro