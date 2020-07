P.P. 11:55 Spuntano i fiori in centro, era ora Le aiuole che adornano le principali strade del centro storico di Alghero erano ormai divenute il simbolo dell´incuria. Da qualche giorno gli addetti hanno piantato nuovi fiori







Nella foto: le aiuole finalmente curate in via Simon, nel centro di Alghero Commenti ALGHERO - Piccoli interventi per grandi risultati. Vedere le aiuole disseminate nel centro storico di Alghero con piante completamente rinsecchite dava sempre più l'idea di una città trascurata. Sensazione assolutamente da evitare in un periodo di grave crisi come quello attuale. Così da qualche giorno gli addetti al verde, per conto del comune, stanno provvedendo a piantare nuove fioriture e innaffiare. Era ora, siamo al 15 luglio, meglio tardi che mai.Nella foto: le aiuole finalmente curate in via Simon, nel centro di Alghero