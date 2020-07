Cor 10:35 Mensa e scuolabus: iscrizioni ad Alghero Aperte le iscrizioni online per l´anno scolastico 2020-2021. L´iscrizione potrà essere attivata compilando gli appositi modelli raggiungibili anche dal sito istituzionale dell´ente







Fino al 25 agosto 2020, inoltre, sarà possibile attivare l’iscrizione online del proprio figlio al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/21. Per prima cosa sarà necessario inviare alla mail scuolabus@comune.alghero.ss.it la richiesta di «codice utente e password» (nel caso in cui non si abbiano disponibili gli stessi dati dello scorso anno) e la richiesta della quota di pagamento del contributo da versare.



Il genitore riceverà successivamente, per mail, i dati richiesti e le altre indicazioni utili per l'iscrizione e per il contributo economico da versare per l'anno scolastico 2020/2021. A partire dal 07 settembre 2020, se si è in regola con il pagamento del contributo 2019/20 e dopo aver versato la prima quota o l'intera annualità del contributo servizio trasporto scolastico 2020/21, gli utenti riceveranno per mail e in formato pdf l'apposito tesserino di viaggio.