A.B. 8:29 Rugby: due nuovi arrivi in casa Amatori Alghero







Nella foto: Leonardo Di Fiore Commenti ALGHERO - Prosegue il lavoro di costruzione della rosa per la stagione 2020/21 da parte dell’Amatori rugby Alghero. La società, con il direttore sportivo Daniele Pesapane, ha raggiunto l’accordo con due ex giocatori di Top 12: Giovanni Marchetto e Leonardo Di Fiore. L’ingaggio dei due segue di pochi giorni quello di Juan Cruz Capozzucca, Luca Izzo ed Emanuele Gaspari [LEGGI]. Altre due importanti pedine che vanno così ad arricchire uno scacchiere che si sta, man mano, delineando.Per il padovano Marchetto, tallonatore-pilone classe 1985, si tratta di un ritorno ad Alghero. Infatti, vestì la maglia dei grifoni per due stagioni in A1, dal 2007 al 2009, anno in cui conquistò anche la Copa Quatre Barres. Nell’ultima stagione, ha giocato con il Petrarca Padova (Top 12). Il suo curriculum è lungo e ricco. Tra le squadre di cui ha vestito la maglia ci sono i Cavalieri Prato, il Rubano e L’Aquila. Nel 2017/18, ha conquistato un campionato d’Eccellenza con il Petrarca, sua prima squadra e che nel 2006 gli ha riconosciuto anche una borsa di studio destinata ai giocatori del vivaio che si distinguono per meriti sportivi e scolastici.Il romano Di Fiore, flanker classe 1997, ha compiuto tutto il percorso giovanile con il Frascati. In Under 18, è passato all’Appia. Ha vestito la maglia del Cus Roma quando militava in serie A. Ha poi giocato in B con il Colleferro per una stagione. Per quattro anni ha militato nell’Italia Rugby a 13, disputando diversi incontri internazionali. Ha conquistato una promozione dalla C1 alla B con il Frascati Union rugby. Poi è passato al Viadana, dove si allena con la Prima squadra, giocando con i Caimani fino al blocco dei campionati per l’emergenza Covid-19.Nella foto: Leonardo Di Fiore