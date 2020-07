video Cor 20:36 «Scuola, sconcertati da tante mancanze»



Il comune di Alghero si dimentica di scuole e studenti e perde circa 230mila euro di contributi Ministeriali. Sconcerto in città e nel mondo scolastico. L'ex assessore alla Pubblica istruzione, Gabriella Esposito, ancora non crede a tanto. «Avevo ricordato a Conoci ed alla Salaris già ad aprile di fare attenzione agli alunni. Tutto questo non è avvenuto per gravi mancanze». Le sue parole