Insieme per Castelsardo non partecipa al Consiglio

«La richiesta della convocazione in videoconferenza – proseguono gli esponenti del Gruppo - era stata formulata fin dal marzo scorso, con la mozione che proponeva interventi urgenti per le attività turistiche e commerciali, a partire dalla esenzione dalla nuova Imu per il periodo di lookdown. Le restrizioni imposte dalle disposizioni sul CoronaVirus hanno spinto quasi tutti i Comuni ad adottare la modalità della videoconferenza per i Consigli ed a trasmettere in streaming le sedute: quasi tutti, ma non Castelsardo. Così i cittadini della città dei Doria non hanno potuto seguire sedute importanti, quali quelle del bilancio ed assistere così, dopo un anno dall’insediamento, allo sfaldamento del gruppo di Maggioranza, con la costituzione di un nuovo gruppo». Commenti CASTELSARDO - Il Gruppo di Opposizione “Insieme per Castelsardo” ha deciso di non partecipare al Consiglio comunale di Castelsardo, in programma oggi (lunedì). «La ragione della protesta – spiegano - è legata alla mancata convocazione, ancora una volta, del Consiglio in videoconferenza o in modalità mista (videoconferenza/presenza) e quindi in maniera da garantire ai cittadini la possibilità di poter seguire in streaming le sedute».«La richiesta della convocazione in videoconferenza – proseguono gli esponenti del Gruppo - era stata formulata fin dal marzo scorso, con la mozione che proponeva interventi urgenti per le attività turistiche e commerciali, a partire dalla esenzione dalla nuova Imu per il periodo di lookdown. Le restrizioni imposte dalle disposizioni sul CoronaVirus hanno spinto quasi tutti i Comuni ad adottare la modalità della videoconferenza per i Consigli ed a trasmettere in streaming le sedute: quasi tutti, ma non Castelsardo. Così i cittadini della città dei Doria non hanno potuto seguire sedute importanti, quali quelle del bilancio ed assistere così, dopo un anno dall’insediamento, allo sfaldamento del gruppo di Maggioranza, con la costituzione di un nuovo gruppo».