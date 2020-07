Cor 15:36 «Aree pedonali, un fallimento ad Alghero» «Il fallimento della sperimentazione sulle aree pedonali è sotto gli occhi di tutti ad Alghero». E´ il duro commento dei consiglieri comunali di minoranza. «Non è più tempo di improvvisazione e di approssimazione»







«Piano piano abbiamo osservato poi che in Amministrazione, provando a far finta di nulla, si sta iniziando a tornare indietro e, infatti, questo fine settimana la via Sassari è rimasta chiusa solo di sabato. A questo punto sarebbe bene che l’Amministrazione riconoscesse definitivamente che il tentativo è fallito in modo clamoroso e tornasse sui propri passi. A bocce ferme poi si potrebbe ragionare e concertare con i residenti e gli esercenti, per decidere se e come realizzare una vera zona pedonale. Non è più tempo di improvvisazione e di approssimazione». Commenti ALGHERO - Avvio turbolento per le nuove aree pedonali temporanee di Alghero, inizialmente previste per il solo fine settimana ma da fine luglio quotidiane. Numerose le proteste nelle ultime settimane e qualche evidente probelema alla viabilità urbana. «Un fallimento» per Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Valdo Di Nolfo, Mimmo Pirisi, Raimondo Cacciotto ed Ornella Piras.I consiglieri comunali non usano mezze misure: «Il fallimento della sperimentazione sulle aree pedonali è sotto gli occhi di tutti ad Alghero» precisano. «In via Gramsci non è praticamente mai partita, mentre nei fine settimana in cui si è chiusa la via Sassari il traffico è andato completamente in tilt».«Piano piano abbiamo osservato poi che in Amministrazione, provando a far finta di nulla, si sta iniziando a tornare indietro e, infatti, questo fine settimana la via Sassari è rimasta chiusa solo di sabato. A questo punto sarebbe bene che l’Amministrazione riconoscesse definitivamente che il tentativo è fallito in modo clamoroso e tornasse sui propri passi. A bocce ferme poi si potrebbe ragionare e concertare con i residenti e gli esercenti, per decidere se e come realizzare una vera zona pedonale. Non è più tempo di improvvisazione e di approssimazione».