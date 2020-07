Red 22:41 San Teodoro: ritiro patenti e denunce nel week-end Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola, attraverso un consistente dispiegamento di uomini e mezzi, hanno attuato uno specifico controllo sull’area di San Teodoro, interessata in questi giorni da una notevole affluenza di turisti di giovane età. I controlli dei militari hanno interessato tutti gli ambiti più a rischio per i giovani



SAN TEODORO - Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola, attraverso un consistente dispiegamento di uomini e mezzi, hanno attuato uno specifico controllo sull’area di San Teodoro, interessata in questi giorni da una notevole affluenza di turisti di giovane età. I controlli dei militari hanno interessato tutti gli ambiti più a rischio per i giovani.



In materia di stupefacenti, sono stati denunciati due giovani di Cagliari in possesso di sedici sigarette artigianali, confezionate con tabacco e cocaina, destinate alla movida gallurese. Un terzo, invece, è stato segnalato alla Prefettura per una modica quantità di analoga sostanza stupefacente.



La guida in stato di ebrezza è costata una denuncia ad una persona, con conseguente ritiro della patente e sequestro dell’autovettura. Il controllo ha anche permesso di intercettare un giovane con un coltello per il quale è scattata la denuncia e l’immediato sequestro.