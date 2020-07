Cor 11:35 «Via Manzoni, più rispetto per le attività» Botta e risposta sulla viabilità e le aree pedonali di Alghero. «Apprezziamo il sostanziale dietrofront della maggioranza che riconoscendo il totale fallimento della sperimentazione ha riaperto via Sassari». Affondano il colpo i consiglieri di minoranza







ALGHERO - Chi pensava che la polemica sulle aree pedonali e la viabilità fosse giunta al termine dovrà ricredersi. Ad Alghero è scontro su tutti i fronti, tante e gravi sono le difficoltà cui sta andando incontro la città. «Apprezziamo il sostanziale dietrofront della maggioranza, che, riconoscendo il totale fallimento della sperimentazione, riapre la via Sassari, la cui chiusura aveva creato solo evidenti problemi al traffico cittadino. Il risultato era d'altronde ampiamente prevedibile, però chi fa della protervia il suo modus operandi finché non sperimenta non è in grado di ammettere i propri errori».Così i consiglieri comunali Raimondo Cacciotto, Gabriella Esposito, Ornella Piras, Mario Bruno, Beniamino Pirisi, Pietro Sartore e Valdo Di Nolfo in risposta alle precisazioni dell'Amministrazione comunale algherese che rivolgendosi alle opposizioni parlava di strategia del «chi non fa non sbaglia, che dati alla mano aveva portato la passata amministrazione al fallimento» [ LEGGI ].Cacciotto e C. consigliano allora all'assessore «di riflettere attentamente prima di assumere certe decisioni, magari affidandosi a professionisti che studiano i flussi di traffico e le conseguenze delle modifiche sulla viabilità cittadina». «Ci preoccupa, d'altro canto, visti i chiari di luna, la delibera di giunta n° 145 con la quale si modificano ulteriori sensi di marcia nella zona di Sant'Agostino e in altre zone della città, e si ripristina il doppio senso di marcia in via Manzoni. È perlomeno curioso constatare che le attività di via Sassari possano beneficiare, nelle intenzioni dell'assessore, di una zona pedonale seppur a tempo, mentre quelle di via Manzoni che in passato hanno ampiamente motivato la propria contrarietà su modifiche alla viabilità in quel tratto di strada, meritino il ripristino del doppio senso di marcia» concludono.Nella foto: via Manzoni ad Alghero, ritornerà a doppio senso di circolazione